Autostrade lancia una startup per investire in nuove tecnologie

(Di giovedì 18 marzo 2021) Foto: MovyonDa “laboratorio tecnologico” diper l’Italia a marchio da 200 milioni di fatturato nel 2024, aperto al mercato internazionale e capace di100 milioni di euro in innovazione. Nasce Movyon, il nuovo operatore tecnologico evoluzione diTech che punta a offrire soluzioni per la mobilità che siano sostenibili e altamente innovative per milioni di automobilisti. “Movyon è un tassello fondamentale dell’attuazione del nuovo piano industriale diper l’Italia”, ha dichiarato l’amministratore delegato diper l’Italia (Aspi), Roberto Tomasi. “Lee le soluzioni di Movyon – ha detto il top manager di Aspi – consentiranno di attuare servizi innovativi di mobilità che miglioreranno l’esperienza di viaggio di diversi milioni ...

Wired.it

