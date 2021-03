Astrazeneca | oggi verdetto Ema | scontro ue - uk su export Parigi torna in lockdown

Advertising

lorepregliasco : Quindi oggi EMA su #AstraZeneca dirà quello che ha sempre detto (è efficace, i benefici superano i rischi, al massi… - StefanoGuerrera : Oggi 502 morti COVID. Su un totale di 17 milioni di vaccinati con AstraZeneca in Europa e UK, 15 trombosi e 22 emb… - thetrueshade : Sa giornalai, qual è la news di oggi? Maciullato da una mietitrebbia dopo aver fatto il vaccino? Mollato dalla tipa… - GiacomoRisitano : RT @vitalbaa: Qualunque sarà oggi la decisione di Ema, 'la campagna vaccinale riprenderà con la stessa intensità e gli stessi obiettivi' (D… - Bobbio65M : RT @Sara_fromArda: Altro che 11 o 12 casi di trombosi. I dati ufficiali della Gran Bretagna riportano un totale (non aggiornato ad oggi) di… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca oggi

Sulla sospensione del vaccinoe nuovo piano vaccinale Matteo Salvini è stato chiaro: 'L'... anche se la vera questionesono i problemi economici delle due società'. Sull'ingresso di ...E' scontro con la Gran Bretagna sulle esportazioni. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è detta pronta ad 'usare ogni strumento' per ottenere reciprocità e ...Il caso Astrazeneca ha imposto un parziale pit-stop ma nessuno nel governo pensa che Ema possa non ribadire il via libera al vaccino. Per questo un piano B a oggi non viene nemmeno preso in ...Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d’Italia: “Candidato sindaco Roma? Noi siamo sfidanti, attendiamo la scelta ...