Arek Milik- strizza l’occhio alla Juventus? (Di giovedì 18 marzo 2021) Arek Milik continua a pensare in grande. L’ attaccante polacco, passato dal Napoli all’Olimpique Marsiglia la scorsa estate, ha manifestato pubblicamente la volontà di misurarsi in club di grande livello, magari proprio alla Juventus che lo ha corteggiato a lungo senza che il trasferimento si concretizzasse. Milik verso la Juve? Il giocatore è da sempre nel mirino dei bianconeri, sempre alla ricerca di un attaccante di peso per la prossima stagione, soprattutto se si considera la clausola rescissoria di 12 milioni di euro che gli permetterebbe di lasciare il Marsiglia in caso di mancata partecipazione alla prossima Champions League. In una intervista rilasciata al quotidiano l’Equipe,Arek Milik non ha nascosto le sue ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021)continua a pensare in grande. L’ attaccante polacco, passato dal Napoli all’Olimpique Marsiglia la scorsa estate, ha manifestato pubblicamente la volontà di misurarsi in club di grande livello, magari proprioche lo ha corteggiato a lungo senza che il trasferimento si concretizzasse.verso la Juve? Il giocatore è da sempre nel mirino dei bianconeri, semprericerca di un attaccante di peso per la prossima stagione, soprattutto se si considera la clausola rescissoria di 12 milioni di euro che gli permetterebbe di lasciare il Marsiglia in caso di mancata partecipazioneprossima Champions League. In una intervista rilasciata al quotidiano l’Equipe,non ha nascosto le sue ...

