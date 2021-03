Agroalimentare, export giù del 5%. CIA: “Rilanciare Made in Italy e accordi commercio” (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Il 2021 non parte bene per l’export dei prodotti agroalimentari Made in Italy, che accusano un calo del 5% a gennaio sui mercati esteri, a causa dei prolungati effetti della pandemia. E’ quanto sottolinea la CIA – Agricoltori Italiani, analizzando i dati Istat sul commercio estero pubblicati stamattina. Tutti i mercati di sbocco sono in forte calo: Regno Unito (-27,8%), Stati Uniti (-17,4%), Francia (-10,5%), Germania (-1,5%) ad eccezione del Giappone (+7,7%). L’Ufficio studi di CIA sottolinea però che la contemporanea riduzione delle importazioni fa dell’Italia un esportatore netto di cibi e bevande e si traduce in un surplus della bilancia Agroalimentare che vale 139 milioni di euro. Emerge comunque l’esigenza di “dare risposte” alle imprese del settore alle prese con la crisi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Il 2021 non parte bene per l’dei prodotti agroalimentariin, che accusano un calo del 5% a gennaio sui mercati esteri, a causa dei prolungati effetti della pandemia. E’ quanto sottolinea la CIA – Agricoltori Italiani, analizzando i dati Istat sulestero pubblicati stamattina. Tutti i mercati di sbocco sono in forte calo: Regno Unito (-27,8%), Stati Uniti (-17,4%), Francia (-10,5%), Germania (-1,5%) ad eccezione del Giappone (+7,7%). L’Ufficio studi di CIA sottolinea però che la contemporanea riduzione delle importazioni fa dell’Italia un esportatore netto di cibi e bevande e si traduce in un surplus della bilanciache vale 139 milioni di euro. Emerge comunque l’esigenza di “dare risposte” alle imprese del settore alle prese con la crisi ...

Advertising

sbonaccini : ????????#Agroalimentare, stop dazi Usa su Parmigiano Reggiano, primo mercato export per circa 12 mila tonnellate all'an… - Linfio : RT @IsmeaOfficial: ?Tiene, nonostante la crisi innescata dalla pandemia, l'#export #agroalimentare made in Italy, che ha oltrepassato nel… - Agenparl : Export: Cia, giù del 5% Made in Italy agroalimentare. Favorire accordi commerciali multilaterali - - WineNewsIt : Effetto #Brexit, l'export #agroalimentare italiano (che vale 3,4 miliardi) crolla del 27,8%. Lo rivela un’analisi… - tvbusiness24 : #Agroalimentare, l’#export di cibo e bevande made in Italy crolla in Uk: -27,8% a gennaio -