Violenza domestica, quando un gesto può fare la differenza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pollice della mano piegato verso l'interno, quattro dita in alto che si chiudono a coprire il pollice: un gesto appena percettibile e discreto ma che può servire per lanciare una richiesta di aiuto, e che tutti dobbiamo saper riconoscere. Questo segnale è stato ideato e lanciato dall'associazione Canadian Women's Foundation in Canada nell'aprile 2020. La scorsa estate, vista la situazione di sofferenza generalizzata che il primo lockdown aveva creato e le tante mail ricevute dalla nostra rete GenGle, ho cercato di attivarmi per cercare un modo di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa tematica. Ho trovato questa lodevole iniziativa che si prefissa di diventare un messaggio internazionale d'aiuto e ho deciso di dare il mio impegno a divulgarlo anche in Italia dato il momento di emergenza che stavamo e stiamo vivendo con la pandemia. Sono una progressista ...

