Tutti vogliono Konatè: possibile asta per il difensore francese (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ibrahim Konatè ha attirato l'attenzione dei maggiori club europei. Il difensore centrale del Lipsia, secondo quanto riportato da AS, interessa sia a Real Madrid che Barcellona. Sulle tracce del difensore però ci sono anche altri club di Premier League. Fernando Llorente contro Gattuso: "Non si fidava di me" Konatè: quale sarà la sua futura squadra? difensore centrale francese classe 1999, Ibrahim Konatè viene considerato come uno dei più promettenti difensori del panorama calcistico. Inserito nel 2019 nella lista dei 50 giovani più forti d'Europa, il francese approda al Lipsia nel 2017 a soli sedici anni. Si conquista la maglia da titolare nella stagione 2020 con una serie di ottime prestazioni. Diventa dunque il partener ideale di Upamecano, ...

