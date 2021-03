Traffico Roma del 17-03-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 marzo 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale soprattutto in virtù dei provvedimenti restrittivi adottati nell’ambito della lotta covid-19 aNord lavori senso unico alternato su via della Giustiniana travi a Saronno in via Prinotti provvedimento analogo su via di Grottarossa si viaggia a senso unico alternato all’altezza di via Germana Stefanini sempre chiusa laFiumicino per lavori tra l’uscita Magliana Trastevere Le Tre Fontane verso l’Eur inevitabili la formazione di rallentamenti e code in prossimità delle obbligatoria delle ore di maggior transito lavori urgenti anche al gasdotto su via della Magliana dove si viaggia a senso unico alternato regolato da semafori mobili Tre cavalcavia di viale Newton e via delle Idrovore della Magliana mentre termineranno il prossimo 8 ...