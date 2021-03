Tommaso Zorzi pizzicato in compagnia del Super Vip (Foto) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le Foto a fine articolo. Vediamo insieme alcune immagini clamorose che sono state pubblicate sul giornale Chi tra Tommaso Zorzi e Gabriel Garko. Lo scoop è stato fatte dalle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini, ovvero Chi, e riguarda due volti molto noti. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e di Gabriel Garko, ma vediamo insieme le immagini pubblicate. Il giornale diretto da Alfonso Signorini riporta un’incredibile scoop tra due personaggi Super seguiti, stiamo parlando del vincitore del Grande Fratello, ovvero Tommaso Zorzi ed il noto attore Gabriel Garko. Ma cerchiamo di andare con calma e capire cosa sta succedendo, in un primo momento quando Gabriel Garko ha fatto il suo coming out, direttamente al Grande Fratello, ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lea fine articolo. Vediamo insieme alcune immagini clamorose che sono state pubblicate sul giornale Chi trae Gabriel Garko. Lo scoop è stato fatte dalle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini, ovvero Chi, e riguarda due volti molto noti. Stiamo parlando die di Gabriel Garko, ma vediamo insieme le immagini pubblicate. Il giornale diretto da Alfonso Signorini riporta un’incredibile scoop tra due personaggiseguiti, stiamo parlando del vincitore del Grande Fratello, ovveroed il noto attore Gabriel Garko. Ma cerchiamo di andare con calma e capire cosa sta succedendo, in un primo momento quando Gabriel Garko ha fatto il suo coming out, direttamente al Grande Fratello, ...

Advertising

redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Lo preferite con il cravattino nero o con il pigiamino blu? In studio con @lapinella e @NicoSavi ci sarà anche… - redazioneiene : Per stasera è tutto! Grazie per averci seguito. #LeIene tornano venerdì in prima serata su Italia1, vi lasciamo con… - Reberebby215 : RT @martasara_: scappavo dalle fan di tommaso zorzi urlOoooooOoooo - JasmineMoussa4 : RT @giacomourtis: Ahhahaha posso andare all’isola col culo rotto??? #leiene @Sonialorenzini4 @tommaso_zorzi -