Stazione ISS scarica un enorme quantità di rifiuti | il video

Il più grande cassonetto di spazzatura spaziale, mai entrato nell'orbita terrestre, è stato rilasciato nei giorni scorsi dalla ISS. Si tratta di un totale di 48 batterie al nichel-idrogeno per un peso complessivo di 2,9 tonnellate. Una veduta della Stazione Spaziale internazionaleSono trascorsi più di 20 anni dal momento in cui la ISS viaggia nello spazio e ora le vecchie batterie e le cose non necessarie della Stazione sono state smaltite. L'opzione migliore è stata proprio quella di rilasciare i rifiuti a 426 chilometri sopra la superficie della terra. In questi anni, l'agenzia spaziale ha sostituito le vecchie 48 batterie al nichel-idrogeno con 24 unità agli ioni di litio, che garantiscono maggiore efficienza. Il braccio robotico della ISS ha rilasciato verso l'esterno I bancali con la spazzatura.

