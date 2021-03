Serve nuova strategia di tutela per gli stock ittici (Di mercoledì 17 marzo 2021) “30 per 30: Possibili scenari per rigenerare la biodiversità e gli stock ittici nel Mediterraneo”. Il nuovo studio del WWF sui possibili scenari per sostenere anche l’attività di pesca Gli stock ittici del Mediterraneo, inclusi quelli di grande valore commerciale di nasello e cernia, potrebbero rigenerarsi se il 30% del mare venisse protetto efficacemente 1.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) “30 per 30: Possibili scenari per rigenerare la biodiversità e glinel Mediterraneo”. Il nuovo studio del WWF sui possibili scenari per sostenere anche l’attività di pesca Glidel Mediterraneo, inclusi quelli di grande valore commerciale di nasello e cernia, potrebbero rigenerarsi se il 30% del mare venisse protetto efficacemente 1.… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Serve nuova Thomas Ruff. Tavole cinesi La manipolazione digitale serve in questo caso a evidenziare il potenziale di falsificazione o di ... in cui Ruff dichiara di voler sviluppare un nuovo tipo di fotogramma per una nuova epoca. La camera ...

Il metodo Iene e quando il giornalismo deve fermarsi Non sempre il 'metodo Iene' è scusato dal legittimo diritto di cronaca: serve un equilibrio tra l'interesse pubblico e la protezione dei diritti della persona. Quali sono i limiti del giornalismo d'...

Luna Rossa contro New Zealand, serve il miracolo in Coppa America: perché può ancora farcela Corriere della Sera 5G: quale impatto sull’ambiente? ma tutto dipenderà dalle scelte che verranno operate su scala globale per lo sviluppo di questa nuova generazione di connessione mobile. Al momento è possibile quindi solamente fare luce su quali ...

In Campidoglio la protesta contro il nuovo quartiere a Santa Palomba: “Sarà un ghetto e impatterà sull’ambiente” Stop al “quartiere-ghetto” di Santa Palomba. Questa mattina una rete di realtà e di comitati di quartiere, in buona parte dei Castelli Romani, ha manifestato in Campidoglio per chiedere all’amministra ...

