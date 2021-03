Serie C 2020/2021, Girone B: Modena sconfitto dal Sudtirol per 2-0 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Sudtirol si impone per 2-0 allo stadio Druso contro il Modena, nella gara valida per la 30esima giornata della Serie C 2020/2021. Tre punti fondamentali per la squadra di Bolzano che gli permettono di consolidare il secondo posto nella classifica del Girone B, a meno due punti dal Padova. Entrambi i gol sono arrivati nel primo tempo, con una grande conclusione di Voltan al minuto 10 e una punizione perfetta di Casiraghi al 21?. I padroni di casa protagonisti del primo tempo. Dopo dieci minuti di gioco arriva il gol del vantaggio grazie ad un destro preciso di Davide Voltan dal limite dell’area. Ancora Sudtirol al minuto 17 con Gatto che conclude dal limite ma questa volta è attento Gagno che la allontana, interviene sulla ribattuta Fischnaller ma l’arbitro fischia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilsi impone per 2-0 allo stadio Druso contro il, nella gara valida per la 30esima giornata della. Tre punti fondamentali per la squadra di Bolzano che gli permettono di consolidare il secondo posto nella classifica delB, a meno due punti dal Padova. Entrambi i gol sono arrivati nel primo tempo, con una grande conclusione di Voltan al minuto 10 e una punizione perfetta di Casiraghi al 21?. I padroni di casa protagonisti del primo tempo. Dopo dieci minuti di gioco arriva il gol del vantaggio grazie ad un destro preciso di Davide Voltan dal limite dell’area. Ancoraal minuto 17 con Gatto che conclude dal limite ma questa volta è attento Gagno che la allontana, interviene sulla ribattuta Fischnaller ma l’arbitro fischia ...

