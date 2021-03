Sassuolo, Locatelli si racconta: «Ho il calcio in testa da quando avevo tre anni» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Manuel Locatelli si è raccontato in una lunga intervista a Nero&Verde Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista a Nero&Verde dove si è raccontato a 360°. calcio E FBI – «Ho avuto il calcio in testa da quando avevo tre anni che ho cominciato a capire cosa fosse il calcio però non nego che l’investigatore privato è sempre stato un lavoro a cui mi ispiravo, che mi piaceva tantissimo. Mi piaceva vedere le serie tv, film sugli investigatori, agenti FBI. Ero talmente fissato che mi ero fatto un marsupio con una scheda con scritto “Agente FBI Manuel Locatelli”. I miei familiari mi prendono ancora in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Manuelsi èto in una lunga intervista a Nero&Verde Manuel, centrocampista dele della Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista a Nero&Verde dove si èto a 360°.E FBI – «Ho avuto ilindatreche ho cominciato a capire cosa fosse ilperò non nego che l’investigatore privato è sempre stato un lavoro a cui mi ispiravo, che mi piaceva tantissimo. Mi piaceva vedere le serie tv, film sugli investigatori, agenti FBI. Ero talmente fissato che mi ero fatto un marsupio con una scheda con scritto “Agente FBI Manuel”. I miei familiari mi prendono ancora in ...

