Roma, i convocati di Fonseca per lo Shakhtar

La Roma ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro lo Shakhtar Donetsk, secondo round degli ottavi di finale di Europa League. Sono out gli infortunati Smalling, Veretout, Zaniolo e Mkhitaryan, oltre ai vari fuori lista come Fazio, Jesus (positivo al Covid), Pastore e Reynolds. Questa la lista completa: Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy

