Recovery: Fornaro, 'priorità cancellazione divario digitale' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "La cancellazione del divario digitale deve essere una delle priorità dell'azione del governo nell'attuazione del Recovery plan italiano". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e uguali alla Camera. "La pandemia con il ricorso al lavoro da casa e alla didattica a distanza -spiega- ha messo chiaramente in evidenza inaccettabili differenze tra territori nella qualità delle connessioni. Non è più accettabile che in Italia vi siano territori e cittadini di serie B in materia di connettività, perché questo accresce le diseguaglianze e penalizza in particolare i giovani. Il Recovery sia l'occasione per cancellare le differenze nel digitale e mettere tutti nella stessa condizione di partenza per affrontare le sfide ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Ladeldeve essere una delledell'azione del governo nell'attuazione delplan italiano". Lo afferma Federico, capogruppo di Liberi e uguali alla Camera. "La pandemia con il ricorso al lavoro da casa e alla didattica a distanza -spiega- ha messo chiaramente in evidenza inaccettabili differenze tra territori nella qualità delle connessioni. Non è più accettabile che in Italia vi siano territori e cittadini di serie B in materia di connettività, perché questo accresce le diseguaglianze e penalizza in particolare i giovani. Ilsia l'occasione per cancellare le differenze nele mettere tutti nella stessa condizione di partenza per affrontare le sfide ...

