**Pd: Provenzano, 'grazie Letta, al lavoro con anima e cacciavite'** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – "Grazie Segretario! Ora al lavoro, anima e cacciavite per costruire un Pd più aperto e più forte, in un'Italia più giusta, coesa, migliore. La bussola ce l'abbiamo, è l'articolo 3 della Costituzione". Lo scrive il neo vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

