(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo metà aprile il della casa farmaceutica americana dovrebbe arrivare anche in Italia . E se il dubbio riguarda l'efficacia dei farmaci contro le , l'Oms rassicura. 'Nei Paesi in cui la diffusione ...

Advertising

mgraziarin : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, Oms raccomanda Johnson & Johnson negli Stati con le varianti: «Consigliamo di utilizzarlo» - FartFromAmerika : RT @Corvonero75: Ah beh, se lo raccomanda l' OMS ?? - Corvonero75 : Ah beh, se lo raccomanda l' OMS ?? - davvne : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, Oms raccomanda Johnson & Johnson negli Stati con le varianti: «Consigliamo di utilizzarlo» - ilmessaggeroit : Vaccini, Oms raccomanda Johnson & Johnson negli Stati con le varianti: «Consigliamo di utilizzarlo» -

Ultime Notizie dalla rete : Oms raccomanda

ilmessaggero.it

... consigliamo di utilizzarlo ' ha affermato Alejandro Cravioto, presidente del Gruppo di esperti sui vaccini dell', riunito per giudicare l'efficacia e la sicurezza del siero sviluppato dal colosso ...... ha detto Alejandro Cravioto, presidente del gruppo di esperti dell'sulle vaccinazioni riunito per verificare efficacia e sicurezza del siero del gigante farmaceutico americano. Delle 50 milioni ...E se il dubbio riguarda l'efficacia dei farmaci contro le varianti, l'Oms rassicura. «Nei Paesi in cui la diffusione delle varianti è elevata e nei Paesi in cui ora disponiamo di informazioni sull'uso ...Vaccini anti Covid e il 'caso' AstraZeneca sospeso in Italia e in alcuni Paesi europei, arriva l'invito dell'Oms Europa ad andare avanti nelle campagne vaccinali nel ...