Omicidio Faenza. Arianna vorrebbe parlare con il killer, il magistrato non dà il consenso (Di mercoledì 17 marzo 2021) Arianna Nanni avrebbe richiesto tramite il suo legale due colloqui, uno col padre e uno con il killer, ma il magistrato ha detto no. Il motivo? La probabilità di inquinamento probatorio. Così riporta Il Resto del Carlino. Sì, perché Arianna avrebbe già (involontariamente) incastrato il padre quella mattina, e poter parlare con lui potrebbe in qualche modo inquinare le prove, adesso. Quella mattina, Arianna e il padre si trovavano in auto insieme, quando ricevono la telefonata della fidanzata di Arianna che chiede aiuto. Il Nanni inizia ad agitarsi e mentre Arianna chiede alla fidanzata di uscire dalla stanza e vedere come sta la madre, Nanni dice un categorico "No" e le vieta di uscire dalla stanza. Questa cosa insinua il dubbio negli inquirenti: ...

