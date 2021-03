Omicidio di Sarah Everard | una violenza nella violenza

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il ritrovamento di resti umani nei giorni scorsi in una zona boschiva del Kent, nel Sud di Londra, e la conferma che si trattasse di, la trentatreenne executive manager scomparsa lo scorso 3 marzo dopo aver trascorso una serata a casa di amici, ha scosso il Regno Unito e sollevato questioni circa la lacuna legislativa nell’affrontare l’ampio spettro dellacontro le donne. Questa volta pare che l’autore dell’ennesimo episodio disia proprio nelle file di coloro cui spetta garantire assistenza e sicurezza nelle strade: un agente di Scotland Yard. Wayne Couzens, un agente addetto al reparto speciale di protezione ai diplomatici e ai parlamentari, al momento si trova in carcere con l’accusa di rapimento e. Il processo inizierà il ...

L'diEverard sta ponendo una serie di domande nell'opinione pubblica del Regno Unito che credo siano la chiave del perché qui non se ne parla. Durante la prima veglia la polizia ha ...Scotland Yard ancora nell'occhio del ciclone : un agente di polizia, appartenente al cordone di guardia della scena dell'diEverard, avrebbe inviato dei messaggi inappropriati ai colleghi. In particolare il poliziotto, che al momento dell'accusa era in prova al Met Police di Londra, avrebbe inviato su ...Il ritrovamento di resti umani nei giorni scorsi in una zona boschiva del Kent, nel Sud di Londra, e la conferma che si trattasse di Sarah Everard, la trentatreenne executive manager scomparsa lo scor ...Ecco cosa è successo. La morte di Sarah Everard ha sconvolto il Regno Unito, causando un’ondata di proteste, che hanno avuto come epicentro la manifestazione nel parco di Clapham Common. L’omicidio di ...