Milano-Sanremo 2021: la Classicissima è ancora adatta ai velocisti? (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Milano-Sanremo, dopo l’esclusione de Le Manie dal tracciato, si era conclusa, per tre anni consecutivi, dal 2014 al 2016, con una volata corposa. Dal 2017, però, qualcosa è cambiato. Campioni come Peter Sagan, Vincenzo Nibali, Julian Alaphilippe e Wout Van Aert sono sempre riusciti a fare la differenza sul Poggio, nelle ultime quattro edizioni della Classicissima di Primavera, rompendo, dunque, le uova nel paniere a tutti quegli atleti che speravano in un arrivo a ranghi compatti. La domanda, dunque, sorge spontanea: la Milano-Sanremo è ancora una corsa per velocisti? La risposta è sì, perché il tracciato presenta poche asperità e una ruota veloce dotata di un minimo di resistenza, come Demare o Kristoff, può sicuramente superarle. Tuttavia, le chance di arrivare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) La, dopo l’esclusione de Le Manie dal tracciato, si era conclusa, per tre anni consecutivi, dal 2014 al 2016, con una volata corposa. Dal 2017, però, qualcosa è cambiato. Campioni come Peter Sagan, Vincenzo Nibali, Julian Alaphilippe e Wout Van Aert sono sempre riusciti a fare la differenza sul Poggio, nelle ultime quattro edizioni delladi Primavera, rompendo, dunque, le uova nel paniere a tutti quegli atleti che speravano in un arrivo a ranghi compatti. La domanda, dunque, sorge spontanea: launa corsa per? La risposta è sì, perché il tracciato presenta poche asperità e una ruota veloce dotata di un minimo di resistenza, come Demare o Kristoff, può sicuramente superarle. Tuttavia, le chance di arrivare ...

Advertising

ItaliaInforma2 : Ciclismo: Trenitalia sarà Official Green Carrier della Milano-Sanremo anche per il 2021. ?? - velocebarcelona : RT @Miroir2Cyclisme: Milano-Sanremo 1991 La grande vittoria del Diablo Claudio Chiappucci ?? DR #MSR #MilanoSanremo #MilanSanremo @isolade… - informazionecs : Nadia Pagani: energia e benessere da Milano a Sanremo - bestiamax : RT @Dryarn_outdoor: Ci siamo ? Questo sabato la Milano Sanremo aprirà la stagione delle Classiche Monumento. Sul nostro sito la guida compl… - velocebarcelona : RT @Milano_Sanremo: ??La prima Classica Monumento della stagione non si scorda mai! Chi taglierà` per primo il traguardo della Milano-Sanrem… -