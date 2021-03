Michael Schumacher, tale padre tale figlio: la sorpresa commuove (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il figlio di Michael Schumacher, Mick, è pronto a debuttare in Formula 1 con la sua Haas. Durante i test in Bahrain ha riservato una sorpresa agli appassionati. Ha soltanto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ildi, Mick, è pronto a debuttare in Formula 1 con la sua Haas. Durante i test in Bahrain ha riservato unaagli appassionati. Ha soltanto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

automotorinews : ?? #Accaddeoggi, Michael #Schumacher conquista l'ennesimo record nella storia della #Ferrari in #F1 - RossellaSantac : @sergiodesiena Due grandi. Due campioni. Non guardo più la Formula 1 da quando non c'è più lui, il campione. Michael Schumacher ?????????????????? - AnxietyPath : RT @patriGiancotti: grafica.dimasi ?? 1)Rubens Barrichello Indianapolis motor speedway USA #Ferrarif1 2) Ferrari prototipo 1993 #larossadima… - Matt_Orlandi : @BORGIOLIgiova @antorendina Sì, ha mostrato diverse lacune mentali (ma non è l'ultimo campione ad averne avute). In… - FabSciarratta : @Siciliano741 @F1RaiContext Vabbè un occhio per gli italiani ci sta. Grande tifoso, giustamente, di Michael Schumacher. -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Schumacher Mick Schumacher come papà Michael: 'Ho voluto la sigla MSC, è bello rivederla' Rileggere la sigla MSC in occasione dei test di Formula 1 effettuati in Bahrain negli ultimi giorni, ha regalato un brivido. Inevitabilmente il pensiero è andato a Michael Schumacher che veniva identificato da queste tre lettere nelle tabelle per l'identificazione dei tempi. La stessa è stata utilizzata dal figlio del 7 volte campione del mondo, Mick che ha ...

