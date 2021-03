Mail di propaganda di Fratelli d’Italia ai dipendenti della Regione Piemonte Grimaldi | “A Songa continua a sfuggire il rispetto delle regole”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “A pochi mesi dalle elezioni amministrative qualcuno evidentemente pensa di poter usare l’indirizzario regionale per la suaelettorale, gesto non solo fuori luogo ma assolutamente fuori dalle, visto che l’impiego indebitoposta elettronica per scopi promozionali, pubblicitari o di informazione commerciale, senza il consenso degli interessati, rientra nel trattamento illecito di dati personali (D.lgs. 196/2003)“ – dichiara Marco, Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, in merito a una segnalazione da parte di alcuni funzionari regionali, i quali avrebbero ricevuto allad’ufficio un “messaggio prova” da parte dicontenente una newsletter denominata “Gazzetta Tricolore”. “Ici hanno scritto ...

Mail di propaganda di Fratelli d'Italia ai dipendenti della Regione Piemonte. Grimaldi: "A Songa continua a sfuggir…

