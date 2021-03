Hi-tech e tutela dei monumenti | monitoraggio antisismico online per il Tempio di Nettuno a Paestum

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Unsismico attraverso sensori di ultima tecnologia per misurare in tempo reale ogni minimo movimento delmeglio conservato della Magna Grecia, ildinel Parco archeologico di. Il progetto nasce da una collaborazione tra il Parco archeologico die Velia e il Dipartimento di Ingegneria civile dell’Università di Salerno. Sono 14 i punti di misura realizzati con sensori di ultima tecnologia sviluppati nell’ambito della ricerca sulle onde gravitazionali, posizionati sulle parti alte dell’edificio risalente al V secolo a.C. La precisione degli accelerometri è tale da poter registrare non solo attività sismiche, ma anche l’impatto del traffico e persino del vento sul. Tali dati aiuteranno a elaborare un modello del ...

