Goggia di nuovo sul tetto del mondo In discesa libera è la più forte (Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo titolo mondiale per la campionessa bergamasca che vince senza gareggiare, annullata l’ultima gara stagionale. Classifica congelata. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo titolo mondiale per la campionessa bergamasca che vince senza gareggiare, annullata l’ultima gara stagionale. Classifica congelata.

