Giulia Salemi riappare sui social con una brutta notizia: "L'hanno ricoverata in ospedale, per questo sono sparita"

Tra i protagonisti dell'Isola dei Famosi 2021 anche la mamma di Giulia Salemi, che è invece reduce dalla sua seconda esperienza al GF Vip. Fariba Tehrani insieme al cromatologo Ubaldo è ospite di Parasite Island con l'obiettivo di diventare dei veri naufraghi, grazie all'aiuto dell'ex vincitore del programma Marco Maddaloni. Ma durante la prima puntata dell'Isola tutti hanno notato l'assenza di Giulia, che comunque sostiene la madre via Instagram. Ma a proposito di social, ha fatto scalpore il fatto che la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sia sparita per 48 ore. Come sempre, sono spuntate varie teorie fino a quando la stessa Giulia ha deciso di spegnere ogni rumor: "Non sono tenuta a dirlo, visto che ho condiviso tanto in questi mesi di Casa, volevo ..."

