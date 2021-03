Francesca Manzini pronta al matrimonio | “Christian è quello giusto”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è protagonista in questi giorni con Striscia la notizia. Ma ecco che a suscitare curiosità è anche la sua vita privata.negli ultimi giorni sta balzando sotto la luce dei riflettori e della ribalta. Il motivo è la sua conduzione di Striscia la notizia in coppia con Gerry Scotti. I due,

Advertising

peppe_p_94 : @jesuiscialis Devono trovare qualcuno da mettere al posto di Ficarra e Picone l'anno prossimo, Francesca Manzini gi… - infoitcultura : Striscia la notizia, 'pass***a' e 'dur****o'. Gerry Scotti, la gaffe a luci rosse con Francesca Manzini: imbarazzo… - infoitcultura : Francesca Manzini, dai problemi alimentari al successo di Striscia: Ecco come sta - zazoomblog : Francesca Manzini dai problemi alimentari al successo di Striscia: Ecco come sta - #Francesca #Manzini #problemi - pazzipergerry : RT @nickginetti: Francesca Manzini e Gerry Scotti ???????????????????? #StrisciaLaNotizia -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Manzini

Gossip e TV

si sposa. L'attrice, imitatrice e conduttrice di Striscia la notizia al fianco di Gerry Scotti , ha deciso di dire sì al fidanzato Christian Vitelli , conosciuto il 19 marzo scorso, ...Oggiè un'imitatrice a tempo pieno, ma non solo. La sua carriera ha preso il volo soprattutto grazie a Carlo Verdone che l'ha scelta per uno dei suoi film. Era il 2018 quando ...Francesca Manzini, attrice, imitatrice e conduttrice di Striscia la notizia, sposerà il fidanzato Christian Vitelli ...Striscia la notizia, Francesca Manzini si sposa con Christian Vitelli: svelata la data È un periodo molto fortunato questo per Francesca Manzini, la ...