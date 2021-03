Entra in un tempio per bere dell’acqua: ragazzo di 14 anni picchiato brutalmente (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un ragazzo di soli 14 anni è stato brutalmente picchiato solo per aver bevuto dell’acqua all’interno di un tempio: la ricostruzione della vicenda. Ha dell’incredibile quanto accaduto a Ghaziabad, nell’Uttar Pradesh, in India. Un ragazzo si soli 14 anni è stato aggredito e brutalmente pestato per essere Entrato in un tempio e bevuto dell’acqua. I L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 17 marzo 2021) Undi soli 14è statosolo per aver bevutoall’interno di un: la ricostruzione della vicenda. Ha dell’incredibile quanto accaduto a Ghaziabad, nell’Uttar Pradesh, in India. Unsi soli 14è stato aggredito epestato per essereto in une bevuto. I L'articolo proviene da YesLife.it.

