Covid | ordinanza Dpi | ‘mascherine promesse a Regione Lazio arrivate con 5 mesi di ritardo’ 2

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Adnkronos) – “La Internazionale Biolife ha provveduto a consegnare solo nel mese di agosto le mascherine, ben oltre i termini contrattuali statuiti, approvvigionandosene in un periodo di maggiore facilità di reperimento – si legge nell’– e probabilmente ad un prezzo decisamente inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare se avesse rispettato i termini di consegna in piena emergenza19”. Quanto alla fornitura dei camici e tute protettive, “allasono state consegnate solo 147.940 camici a fronte di un milione di camici promessi, ma soprattutto le indagini svolte dalla Gdf hanno consentito di accertare che quei camici consegnati erano accompagnati da certificazione cdi conformità palesemente contraffatta”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

È quanto stabilisce l'ordinanza n. 14, firmata oggi dal presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19. Nell'ordinanza si specifica che in tutti questi Comuni l'incidenza dei casi... Covid a Contrada, 2 nuovi casi positivi in città. A rendere nota la notizia l'Amministrazione comunale con una nota ...