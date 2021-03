Clima | Israele punta sulla desalinizzazione a gas e l’abbattimento degli sprechi d’acqua

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Israele punta su desalinizzazione e abbattimento di sprechi e perdite per far quadrare l’equazione dell’acqua, tra crescente domanda e risorse sempre più scarse, tema sempre più serio vista l’emergenza climatica in atto. Desalinizzare, però, è un’attività che richiede un forte consumo di energia, ma le scoperte di gas nel Mediterraneo, nelle acque israeliane, come i giacimenti Leviathan e Tamar e non solo, garantiscono al Paese una forte riduzione dei prezzi. Ne parla Giora Shaham, direttore generale dell’Autorità governativa di Israele per le risorse idriche e le acque reflue, nel corso dell’incontro online ‘Management of the Water Sector in Israel: from Crisis to Opportunity‘, organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua del prossimo 22 marzo. L’autorità è l’organismo indipendendente responsabile della regolamentazione e della gestione del settore idrico israeliano.