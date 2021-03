Bertolaso in visita al San Matteo: "Dopo Pasqua vaccineremo 200mila persone" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pavia " " A Pavia il sistema funziona molto bene ". Il coordinatore regionale della campagna vaccinale Guido Bertolaso , oggi pomeriggio è stato in visita al Policlinico San Matteo e, davanti al ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pavia " " A Pavia il sistema funziona molto bene ". Il coordinatore regionale della campagna vaccinale Guido, oggi pomeriggio è stato inal Policlinico Sane, davanti al ...

Advertising

AleRepossi : #Vaccini anti-#Covid19: sopralluogo a #Pavia di Guido #Bertolaso. Visita alla struttura dove si effettueranno le… - lecco_notizie : Lecco, arriva Bertolaso: visita in ospedale e sopralluogo al PalaTaurus - Affaritaliani : Bertolaso visita l'hub vaccinale presso CremonaFiere - espansionetv : Bertolaso domani in visita all’hub vaccinale di Lariofiere di Erba #Bertolaso #covidLombardia #provinciadiComo - DamianoCattaneo : Oggi Bertolaso è in visita al centro vaccinale allestito presso CremonaFiere. Chissà cosa ci dirà riguardo alla pi… -