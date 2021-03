Barbieri, parrucchieri ed estetiste in zona rossa: preoccupazione e sconforto tra gli operatori del settore (Di mercoledì 17 marzo 2021) sconforto e profonda preoccupazione. È lo stato d’animo di parrucchieri, Barbieri ed estetiste che da lunedì 15 marzo, da quando la Puglia è entrata in zona rossa, sono stati costretti a chiudere i loro saloni di acconciatura ed i centri estetici. Dopo il lockdown che ha costretto le imprese a fermarsi per oltre due mesi, dallo scorso marzo fino a maggio, torna anche quest’anno l’incubo delle chiusure forzate. «Siamo rammaricati. – commenta Fabio Chiochia, per la categoria dei Barbieri – Dopo aver adottato all’interno dei nostri saloni misure igienico-sanitarie anti-contagio per garantire la tutela della salute e la sicurezza di operatori e di clienti, è triste essere penalizzati ancora e non aver trovato una soluzione a tutto quello ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 17 marzo 2021)e profonda. È lo stato d’animo diedche da lunedì 15 marzo, da quando la Puglia è entrata in, sono stati costretti a chiudere i loro saloni di acconciatura ed i centri estetici. Dopo il lockdown che ha costretto le imprese a fermarsi per oltre due mesi, dallo scorso marzo fino a maggio, torna anche quest’anno l’incubo delle chiusure forzate. «Siamo rammaricati. – commenta Fabio Chiochia, per la categoria dei– Dopo aver adottato all’interno dei nostri saloni misure igienico-sanitarie anti-contagio per garantire la tutela della salute e la sicurezza die di clienti, è triste essere penalizzati ancora e non aver trovato una soluzione a tutto quello ...

