Atalanta, Gasperini: “Poteva andare diversamente” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Serata da imprese impossibili nella ventosa Madrid. L’Atalanta era chiamata a ribaltare il controverso 1-0 dell’andata, con il Real Madrid che recupera Sergio Ramos e Benzema rispetto alla gara di Bergamo. Le due squadre approcciano la gara allo stesso modo, ordinate in difesa e pronte a ripartire. Ma è la differente qualità dei singoli ad indirizzare la partita. È su un errore di costruzione di Sportiello che, regalando palla a Modric, favorisce il tap in indisturbato di Benzema. Nella ripresa il copione cambia. L’Atalanta si butta in attacco alla ricerca del pareggio che riaprirebbe la gara ma, su passaggio sbagliato sulla trequarti da Ilicic, il Real riparte e Toloi è costretto a fare fallo al limite, con l’arbitro che vede il contatto dentro l’area e, confermato dal VAR, fischia il rigore. Sul dischetto si presenta lo specialista Sergio Ramos, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Serata da imprese impossibili nella ventosa Madrid. L’era chiamata a ribaltare il controverso 1-0 dell’andata, con il Real Madrid che recupera Sergio Ramos e Benzema rispetto alla gara di Bergamo. Le due squadre approcciano la gara allo stesso modo, ordinate in difesa e pronte a ripartire. Ma è la differente qualità dei singoli ad indirizzare la partita. È su un errore di costruzione di Sportiello che, regalando palla a Modric, favorisce il tap in indisturbato di Benzema. Nella ripresa il copione cambia. L’si butta in attacco alla ricerca del pareggio che riaprirebbe la gara ma, su passaggio sbagliato sulla trequarti da Ilicic, il Real riparte e Toloi è costretto a fare fallo al limite, con l’arbitro che vede il contatto dentro l’area e, confermato dal VAR, fischia il rigore. Sul dischetto si presenta lo specialista Sergio Ramos, ...

