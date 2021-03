Astrazeneca | Peter Gomez | “Politici dovrebbero vaccinarsi per dare un segnale di fiducia Popolazione è preoccupata”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Ero contrario al fatto che isi vaccinassero prima. In Italia, ad esempio, alcuni ci hanno provato a non rispettare le regole e mi è sembrato un sopruso. Invece ora penso che Boris Johnson abbia fatto bene a dire di essere pronto. Di fronte alla preoccupazione crescente della, una persona al governo e a capo delle istituzioni che si vaccina è certamente un’iniezione di“. Lo ha detto il direttore del Fatto.it, nel corso di una diretta insieme al virologo Guido Silvestri e la giornalista Giovanna Trinchella (qui l’integrale) dedicata al tema dei vaccini e allo stop alla somministrazione di. “La situazione è cambiata rispetto alla settimana scorsa, quando lanei vaccini era altissima” L'articolo proviene da ...

Advertising

Peter_Italy : RT @LorenzoZacchi: Non ho capito il messaggio. #AstraZeneca porta anche sfiga? Italia, 12° mese di #pandemia. E' tutto vostro onore htt… - Peter_Triscio : @fattoquotidiano perchè, se i soldi a palate li facesse Astrazeneca potremmo guardare al fatto con maggiore serenit… - SignorAldo : RT @La7tv: #tagada #Astrazeneca, il punto di vista di Peter Gomez: 'Comunicazione assente? Nessuno sa cosa dire' #tagadala7 #16marzo https:… - Peter_Italy : RT @FelipeKarmelo: TRENTA MORTI in due mesi sono uno ogni due giorni. Praticamente gli stessi dei femminicidi. Vi sembrano pochi? #AstraZ… - banter_peter : @sgretolatore Il collezionista di dosi di Astrazeneca. -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Peter

Il Fatto Quotidiano

... chiede il licenziamento di Spahn e del ministro per gli Affari economiciAltmaier. Anche il ... Giorgio Palù, è possibile che l'Ema, nel 'liberare', aggiunga una 'nota di avvertenza' ...... riguardo alla valutazione positiva sulla sicurezza del vaccino anti - Covid di. Un ... ha risposto alle domande dei giornalisti anche un esperto dell'Ema,Arlett, dando alcuni ...La sospensione “in via precauzionale” dei vaccini di AstraZeneca pone una questione fondamentale nella gestione della cosa pubblica: la trasparenza. L’impatto che la faccenda in ogni caso potrà avere ...Il ministro Spahn nella bufera: "Basta nascondersi dietro la scienza". La cancelliera parla venerdì, fiducia a picco ...