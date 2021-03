Zevi | Primarie Pd per nuova alleanza a Roma

(Di martedì 16 marzo 2021) – “Penso che lesiano necessarie e che Gualtieri le farà se deciderà di candidarsi. Oggi aleservono per costruire unacivica, sociale e politica, che consenta alle persone di scegliere il candidato, o la candidata, la squadra e il programma di Governo”. Così Tobia, candidato sindaco di, in un’intervista al quotidiano online labparlamento.it. Il candidato sindaco boccia il lavoro svolto in questi anni da Virginia Raggi: “La città è male amministrata e priva di un orizzonte a medio termine e soprattutto non stiamo ragionando a sufficienza, e nel modo giusto, sugli obiettivi del Recovery Plan per. Oggi dovremmo progettare la città dopo la pandemia, con immaginazione e serietà, e invece la sindaca sta ...

Roberto Gualtieri sarà il candidato sindaco di Roma per il PD. Manca solo l'annuncio ufficiale previsto nei prossimi giorni, ma l'ex ministro dell'Economia è pronto per la corsa al Campidoglio.