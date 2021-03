“Virginia Raggi demente”: Minzolini va a processo per gli insulti alla sindaca di Roma (Di martedì 16 marzo 2021) Augusto Minzolini andrà a processo per diffamazione nei confronti della sindaca di Roma Virginia Raggi perché l’ha definita “incapace”, “ignorante” e “demente” in un tweet che risale all’agosto 2017. Non l’unico, visto che in un altro tweet aveva ribadito l’insulto “demente” nel luglio dello stesso anno. A dare notizia del rinvio a giudizio dell’ex direttore del Tg1 poi diventato parlamentare di Forza Italia è oggi il Fatto Quotidiano. La querela per diffamazione era stata presentata dall’avvocato Alessandro Marcori per conto di Virginia Raggi. Minzolini si è visto rigettare dal tribunale di Roma la richiesta di archiviazione formulata dalla procura di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Augustoandrà aper diffamazione nei confronti delladiperché l’ha definita “incapace”, “ignorante” e “” in un tweet che risale all’agosto 2017. Non l’unico, visto che in un altro tweet aveva ribadito l’insulto “” nel luglio dello stesso anno. A dare notizia del rinvio a giudizio dell’ex direttore del Tg1 poi diventato parlamentare di Forza Italia è oggi il Fatto Quotidiano. La querela per diffamazione era stata presentata dall’avvocato Alessandro Marcori per conto disi è visto rigettare dal tribunale dila richiesta di archiviazione formulata dprocura di ...

