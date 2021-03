VIDEO | Recovery, sindacati Campania: “Tempo scaduto, ascoltare le parti sociali” (Di martedì 16 marzo 2021) NAPOLI – Fondi europei e piano di ripresa e resilienza sono i due temi al centro del presidio organizzato da Cgil, Cisl e Uil davanti al palazzo della Regione Campania. Si tratta del primo dei sei sit-in convocati dai sindacati per chiedere alla giunta guidata dal governatore Vincenzo De Luca di riprendere l’interlocuzione con le parti sociali. Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) NAPOLI – Fondi europei e piano di ripresa e resilienza sono i due temi al centro del presidio organizzato da Cgil, Cisl e Uil davanti al palazzo della Regione Campania. Si tratta del primo dei sei sit-in convocati dai sindacati per chiedere alla giunta guidata dal governatore Vincenzo De Luca di riprendere l’interlocuzione con le parti sociali.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Recovery DIRETTA | Recovery Plan, Bianchi: '68 miliardi per la transizione ecologica e la realizzazione di nuove scuole' Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, interviene al Senato in merito al Recovery Plan e alle iniziative messe in atto dal proprio dicastero. ISCRIVITI al canale You Tube di Orizzonte Scuola 'Occorre investire maggioramente sul tema 0 - 6 anni e farlo diventare un problema ...

Università e ricerca, confronto con il ministro Maria Cristina Messa Le risorse del Recovery plan destinate all'università e alla ricerca e la nuova facoltà di medicina, sono stati i principali temi al centro di un confronto, tenuto ieri mattina in video conferenza, fra il presidente ...

DIRETTA | Recovery Plan, audizione del ministro Patrizio Bianchi [VIDEO] Orizzonte Scuola Bianchi: “Sostenibilità e inclusione saranno i perni della nostra azione” [VIDEO] “Occorre investire maggioramente sul tema 0-6 anni e farlo diventare un problema nazionale. Al Sud la situazione è ancora più difficile rispetto a quella del Nord. Le nuove scuole meritano grande ...

Pronto il nuovo recovery plan La nuova bozza, in esclusiva per News mediaset, messa a punto dal premier Draghi è pronta.

