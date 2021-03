Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2021 ore 17:45 (Di martedì 16 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 16 MARZO 2021 ORE 17.35 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, LA Regione Lazio, DA OGGI E’ IN ZONA ROSSA TORNANO DIVIETI E AUTOCERTIFICAZIONI PER GLI SPOSTAMENTI. CONSENTITI SOLO QUELLI SOLO PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITÀ O URGENZA E’ SEMPRE CONSENTITO RIENTRARE PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO. TRAFFICO PER LO PIÙ SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA, QUALCHE RALLENTMENTO SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN AMBO I SENSI DI MARCIA TROVIAMO CODE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SULLA SP10 A ALBANO TORVAIANICA PRESENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SUL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 16 MARZOORE 17.35 SIMONE PAZZAGLIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, LA, DA OGGI E’ IN ZONA ROSSA TORNANO DIVIETI E AUTOCERTIFICAZIONI PER GLI SPOSTAMENTI. CONSENTITI SOLO QUELLI SOLO PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITÀ O URGENZA E’ SEMPRE CONSENTITO RIENTRARE PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO. TRAFFICO PER LO PIÙ SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA, QUALCHE RALLENTMENTO SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN AMBO I SENSI DI MARCIA TROVIAMO CODE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SULLA SP10 A ALBANO TORVAIANICA PRESENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SUL ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità lavori sulla rete del gas di via della Magliana, senso unico alternato nel tratto tra viale Isacco… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 79_Alessio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità da domani e per un mese circa, il cantiere sulla rete fognaria di via di Torrevecchia si sposta altezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 16 - 03 - 2021 ore 16:30 A CAVE RIMANDATI QUELLI DI PAVIMENTAZIONE, NEL TRATTO INTERESSATO LA VIABILITÀ RISULTA SCORREVOLE. QUANTO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO SOSPESI IN TUTTA LA REGIONE I COLLEGAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16 - 03 - 2021 ore 15:30 ...REGIONE LAZIO TRAFFICO IN QUESTO MOMENTO PER LO Più SCORREVOLE SULL'INTERA RETE VIARIA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI SULLA ROMA ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera A CAVE RIMANDATI QUELLI DI PAVIMENTAZIONE, NEL TRATTO INTERESSATO LARISULTA SCORREVOLE. QUANTO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO SOSPESI IN TUTTA LA REGIONE I COLLEGAMENTI ......REGIONE LAZIO TRAFFICO IN QUESTO MOMENTO PER LO Più SCORREVOLE SULL'INTERA RETE VIARIA QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI SULLA...