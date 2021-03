Tragedia a Lucca | somministra metadone alla figlia neonata | la bimba finisce in coma e intubata

(Di martedì 16 marzo 2021)sfiorata a, dove unadi 40 giorni è finita indopo che le è statata una massiccia dose di. Per la vicenda è indagata la madre, che insieme al padre aveva portato la bambina all’ospedale cittadino, sostenendo di averla trovata nel suo lettino con difficoltà respiratorie. Laora ha ripreso le funzioni vitali, ma resta l’incognita sui possibili danni cerebrali. Lain: i medici allertano la polizia I genitori hanno portato laal pronto soccorso dell’ospedale digiovedì notte. Era in fin di vita. Ai sanitari hanno raccontato di averla trovata che non respirava nel suo lettino. Vista la gravità della situazione, i medici hanno ...

La bimba di 40 giorni è stata trasferita d'urgenza nell'ospedale di Pisa. La madre è indagata dalla Procura di. Unaha colpito, dove una neonata di appena 6 settimane è andata in coma per arresto respiratorio. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, la bimba è arrivata al pronto ...