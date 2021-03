Top e Flop – Hysaj gioca una partita perfetta, Bakayoko rischia grosso (Di martedì 16 marzo 2021) I Top e i Flop dell’ultima giornata di campionato Top Vlahovic (Fiorentina) un sabato pomeriggio da ricordare per il giovane centravanti della Viola. Contro il Benevento realizza la prima tripletta e sale a 12 reti nella classifica marcatori. Il terzo goal è un autentico capolavoro che nasce stoppando un rilancio del portiere ed estraendo dal cilindro un sinistro a giro imparabile per il portiere degli stregoni. Ronaldo (Juventus) tre goal in 32 minuti. Bel colpo di testa, rigore e sinistro potente. In mezzo un’entrata killer da rosso diretto su Cragno. Dopo la partita di Champions vista da spettatore non pagante in campo una risposta da campione. Hysay (Napoli) preferito a Mario Rui torna in campo dal primo minuto. gioca una partita perfetta. Attento e concentrato come non mai non sbaglia una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021) I Top e idell’ultima giornata di campionato Top Vlahovic (Fiorentina) un sabato pomeriggio da ricordare per il giovane centravanti della Viola. Contro il Benevento realizza la prima tripletta e sale a 12 reti nella classifica marcatori. Il terzo goal è un autentico capolavoro che nasce stoppando un rilancio del portiere ed estraendo dal cilindro un sinistro a giro imparabile per il portiere degli stregoni. Ronaldo (Juventus) tre goal in 32 minuti. Bel colpo di testa, rigore e sinistro potente. In mezzo un’entrata killer da rosso diretto su Cragno. Dopo ladi Champions vista da spettatore non pagante in campo una risposta da campione. Hysay (Napoli) preferito a Mario Rui torna in campo dal primo minuto.una. Attento e concentrato come non mai non sbaglia una ...

