The Falcon and the Winter Soldier: esce la miniserie tv di Disney+ (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la miniserie tv 'WandaVision', a partire da venerdì 19 marzo Disney+ regala ai fan dei supereroi Marvel un nuovo show in streaming: 'The Falcon and the Winter Soldier' , con Anthony Mackie e ... Leggi su quotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo latv 'WandaVision', a partire da venerdì 19 marzoregala ai fan dei supereroi Marvel un nuovo show in streaming: 'Theand the' , con Anthony Mackie e ...

Advertising

MarvelNewsIT : ? Più di un simbolo ? Guarda il final trailer della Serie Originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldie… - DisneyPlusIT : Date un'occhiata alla nuova cover dell'edizione online di @empiremagazine con Anthony Mackie e Sebastian Stan, i pr… - Takochan00 : Certo che la Disney è stata cattiva a saltare una settimana e lasciare quel 'vuoto' tra la fine di 'WandaVision' e… - mmarauders_ : troppo content di the falcon and the winter soldier sono spaesata ma anche felice - timetoewill : The Falcon and the Winter Soldier non è nemmeno iniziato e io già stesa dal content presente sui social -