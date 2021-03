Snowboardcross | Coppa del Mondo Veysonnaz 2021 | programma | orari | tv | streaming

(Di martedì 16 marzo 2021) Appuntamento fondamentale: si assegna ladelper loal maschile e al femminile nelle finali di. Ultima tappa importantissima in casa Italia: Michela Moioli infatti vuole la sfera di cristallo ed è pari merito con la rivale ceca Eva Samkova, sarà scontro diretto. Andiamo a scoprire ildelle gare in terra elvetica.DELSabato 20 marzo Ore 14.15 Finali maschili e femminili Diretta TV su Eurosport Direttasu Eurosport Player Diretta scritta su OA Sport Foto: FISI/Pentaphoto

L'inedita pista georgiana di Bakuriani non regala il podio a Michela Moioli , ma diventa l'antipasto per un clamoroso finale didel Mondo di: la vincitrice si deciderà all'ultima gara, il 20 marzo a Veysonnaz . Nelle due gare disputate giovedì e ieri, la 25enne campionessa di Alzano e detentrice della ...Un risultato analogo a quello ottenuto ieri , che aveva fatto perdere alla Moioli la vetta delladel Mondo difemminile.Appuntamento fondamentale: si assegna la Coppa del Mondo per lo snowboardcross al maschile e al femminile nelle finali di Veysonnaz. Ultima tappa importantissima in casa Italia: Michela Moioli infatti ...L’austriaco Sebastian Jud vince la tappa di Coppa Europa di snowboardcross di Lenk, davanti al canadese Eliot Grondin e all’elvetico Nicola Lubasch. Thomas Belingheri è il migliore degli azzzurri con ...