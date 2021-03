Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri pronto a candidarsi per il Pd ma la decisione ancora non c'è (Di martedì 16 marzo 2021) Roberto Gualtieri , ex ministro dell'Economia con il governo Conte bis, è disponibile a candidarsi a Sindaco di Roma per il Partito Democratico. Gualtieri parrebbe essere il dem che ha maggiori ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 marzo 2021), ex ministro dell'Economia con il governo Conte bis, è disponibile adiper il Partito Democratico.parrebbe essere il dem che ha maggiori ...

Advertising

MatteoRichetti : Invece che rafforzare la candidatura di @CarloCalenda a sindaco di Roma il @pdnetwork preferisce rompere ogni possi… - repubblica : ?? Corsa al Campidoglio: l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sara' il candidato sindaco per il Pd, sfidera… - Giorgiolaporta : Un mese fa vi ho mostrato la pagina professionale pubblicata per errore di #Gualtieri sindaco di #Roma, appoggiato… - RaiNews : Enrico Letta già nelle prossime ore potrebbe cominciare ad affrontare la questione con il segretario del Pd romano… - Radio1Rai : ??Sulla candidatura a sindaco di #Roma “nulla è deciso, del resto il segretario non ha ancora aperto il dossier” è q… -