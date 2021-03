Serie B, ecco date e orari della 31a e della 32a giornata (Di martedì 16 marzo 2021) Sono stati ufficializzati date e orari delle gare della 31^ alla 32^ giornata del Campionato Serie BKT 2020/2021. 12a giornata DI RITORNO Cosenza – Ascoli: venerdì 2 aprile 2021, ore 15.00 Pescara – Pisa: venerdì 2 aprile 2021, ore 17:00 Cremonese – Empoli: venerdì 2 aprile 2021, ore 18:00 Frosinone – Reggiana: venerdì 2 aprile 2021, ore 18:00 Brescia – Pordenone: venerdì 2 aprile 2021, ore 19:00 ChievoVerona – SPAL: venerdì 2 aprile 2021, ore 19:00 Vicenza – Cittadella: venerdì 2 aprile 2021, ore 19:00 Lecce – Salernitana: venerdì 2 aprile 2021, ore 19:00 Venezia – Reggina: venerdì 2 aprile 2021, ore 19:00 Entella – Monza: venerdì 2 aprile 2021, ore 19:00 13a giornata DI RITORNO Pordenone – Entella: lunedì 5 aprile ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Sono stati ufficializzatidelle gare31^ alla 32^del CampionatoBKT 2020/2021. 12aDI RITORNO Cosenza – Ascoli: venerdì 2 aprile 2021, ore 15.00 Pescara – Pisa: venerdì 2 aprile 2021, ore 17:00 Cremonese – Empoli: venerdì 2 aprile 2021, ore 18:00 Frosinone – Reggiana: venerdì 2 aprile 2021, ore 18:00 Brescia – Pordenone: venerdì 2 aprile 2021, ore 19:00 ChievoVerona – SPAL: venerdì 2 aprile 2021, ore 19:00 Vicenza – Citta: venerdì 2 aprile 2021, ore 19:00 Lecce – Salernitana: venerdì 2 aprile 2021, ore 19:00 Venezia – Reggina: venerdì 2 aprile 2021, ore 19:00 Entella – Monza: venerdì 2 aprile 2021, ore 19:00 13aDI RITORNO Pordenone – Entella: lunedì 5 aprile ...

