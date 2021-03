Serie B, caos Covid al Pordenone: altri tre positivi in squadra (Di martedì 16 marzo 2021) Brutte notizie in casa Pordenone, che vede salire a quota cinque il numero dei componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19. I neroverdi sono già a Empoli, dove scenderanno in campo alle 19 per il turno infrasettimanale, e hanno già avviato tutte le procedure previste dal protocollo FIGC."Il Pordenone Calcio comunica che nel corso degli ultimi controlli sono stati riscontrati 3 ulteriori casi di positività al Covid-19 fra i membri del gruppo squadra. Gli stessi, seguiti ora dall’ASL di competenza, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc".caption id="attachment 1014121" align="alignnone" width="594" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021) Brutte notizie in casa, che vede salire a quota cinque il numero dei componenti del gruppoal-19. I neroverdi sono già a Empoli, dove scenderanno in campo alle 19 per il turno infrasettimanale, e hanno già avviato tutte le procedure previste dal protocollo FIGC."IlCalcio comunica che nel corso degli ultimi controlli sono stati riscontrati 3 ulteriori casi dità al-19 fra i membri del gruppo. Gli stessi, seguiti ora dall’ASL di competenza, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc".caption id="attachment 1014121" align="alignnone" width="594" ...

