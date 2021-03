Screening oncologici Inps gratuiti: chi ne ha diritto, come funzionano, domanda (Di martedì 16 marzo 2021) Inps istituito un nuovo servizio di Screening oncologici gratuiti per la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie oncologiche per alcune tipologie di dipendenti e pensionati. Un’iniziativa nata in un momento di forte crisi dovuta allo stato di emergenza sanitaria, che ha generato un’enorme pressione sulle strutture ospedaliere. Cosa che ha comportato anche una riduzione dei servizi di prevenzione offerti ai cittadini, in particolare gli Screening diagnostici periodici programmati dalle Asl. Ecco perché l’ente entro fine marzo pubblicherà un bando a cui accedere per poter usufruire del servizio di prevenzione oncologica tramite Screening gratis. Anticipiamo che il servizio non è destinato a tutti i cittadini, ma solo ad alcune categorie di dipendenti e pensionati. Vediamo di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 16 marzo 2021)istituito un nuovo servizio diper la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie oncologiche per alcune tipologie di dipendenti e pensionati. Un’iniziativa nata in un momento di forte crisi dovuta allo stato di emergenza sanitaria, che ha generato un’enorme pressione sulle strutture ospedaliere. Cosa che ha comportato anche una riduzione dei servizi di prevenzione offerti ai cittadini, in particolare glidiagnostici periodici programmati dalle Asl. Ecco perché l’ente entro fine marzo pubblicherà un bando a cui accedere per poter usufruire del servizio di prevenzione oncologica tramitegratis. Anticipiamo che il servizio non è destinato a tutti i cittadini, ma solo ad alcune categorie di dipendenti e pensionati. Vediamo di ...

