Sci alpino, nuovo programma Lenzerheide: orari e tv 17 marzo. Prove e discese nello stesso giorno! (Di martedì 16 marzo 2021) La FIS ha disposto il nuovo programma di domani delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 09.30 ed alle ore 10.30 si disputeranno la Prove cronometrate della discese, maschile e femminile, che scatteranno, rispettivamente, alle ore 12.15 ed alle ore 13.45. Nel complesso nove gli atleti dell’Italia in gara, ovvero Sofia Goggia, Elena Curtoni, Federica Brignone, Marta Bassino, Laura Pirovano, Nadia Delago e Francesca Marsaglia tra le donne e e Dominik Paris e Christof Innerhofer tra gli uomini. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) La FIS ha disposto ildi domani delle Finali della Coppa del Mondo di sci: alle ore 09.30 ed alle ore 10.30 si disputeranno lacronometrate della, maschile e femminile, che scatteranno, rispettivamente, alle ore 12.15 ed alle ore 13.45. Nel complesso nove gli atleti dell’Italia in gara, ovvero Sofia Goggia, Elena Curtoni, Federica Brignone, Marta Bassino, Laura Pirovano, Nadia Delago e Francesca Marsaglia tra le donne e e Dominik Paris e Christof Innerhofer tra gli uomini. Tutte le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la ...

Advertising

_Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - RSIsport : ?? Si proverà il tutto per tutto a Lenzerheide per disputare le due discese in programma, con allenamenti nella matt… - Campioni_cn : Sci alpino, Coppa del mondo: mercoledì alle 13,45 via alla discesa femminile di Lenzerheide - Eurosport_IT : ?? La FIS ha deciso: ecco il programma delle discese di Lenzerheide ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Lenzerheide - sportface2016 : Discesa femminile finali #Lenzerheide 2021: start list, pettorali di partenza e italiane in gara -