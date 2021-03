Salerno | il sindaco | vaccinazioni continuano con Moderna e Pfizer

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prosegue regolarmente e senza nessuna interruzione l’attività nel Centro Vaccinale aperto dal Comune dinel Teatro Augusteo ed in tutti i Centri Vaccinali della città . “L’ASL– rassicura ilVincenzo Napoli – per legià svolte e quelle in programma nei prossimi giorni utilizza i vaccini. I convocati possono pertanto presentarsi nei giorni e negli orari assegnati per sottoporsi alla vaccinazione“. La sospensione cautelativa del vaccino AstraZeneca non ferma dunque la campagna vaccinale a. “Seguiamo con grande attenzione l’evoluzione della situazione – dichiara ilNapoli – a tutela della salute dei nostri concittadini. ...