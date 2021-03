Ryan Fitzpatrick passa al Washington Football Team (Di martedì 16 marzo 2021) Washington sembra aver risolto, almeno per la stagione 2021, la situazione relativa al quarterback. Ryan Fitzpatrick passa al Football Team e firmerà un contratto della durata di un anno. L’ex quarterback dei Miami Dolphins, dopo una buona regular season 2020, raggiunge la squadra allenata da Ron Rivera e, nel reparto quarterback, si aggiungerà a Kyle Allen e Taylor Heinicke. Fitzpatrick al Football Team: quali sono i dettagli dell’accordo? Secondo quanto riportato da Tom Pellissero, sull’NFL Network, Ryan Fitzpatrick firmerà un contratto della durata di un anno. L’accordo farà percepire al quarterback dai 10 milioni di dollari, fino a un tetto massimo di 12 milioni. Dopo due stagioni ai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 marzo 2021)sembra aver risolto, almeno per la stagione 2021, la situazione relativa al quarterback.ale firmerà un contratto della durata di un anno. L’ex quarterback dei Miami Dolphins, dopo una buona regular season 2020, raggiunge la squadra allenata da Ron Rivera e, nel reparto quarterback, si aggiungerà a Kyle Allen e Taylor Heinicke.al: quali sono i dettagli dell’accordo? Secondo quanto riportato da Tom Pellissero, sull’NFL Network,firmerà un contratto della durata di un anno. L’accordo farà percepire al quarterback dai 10 milioni di dollari, fino a un tetto massimo di 12 milioni. Dopo due stagioni ai ...

