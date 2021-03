Recovery: Giovannini, ‘avviata commissione per migliorare norme e semplificazione iter opere’ (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Proprio qualche ore fa ha avuto avvio una commissione, con la partecipazione del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dell’Anac e del ministero della Pubblica amministrazione per arrivare in tempi molto rapidi a una serie di proposte che verranno discusse con le regioni, le province, i comuni, che poi verranno presentate all’esame degli stakeholder come introdurre e migliorare le norme per la realizzazione del Pnrr”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in audizione alla Camera, Enrico Giovannini, in merito alla semplificazione dei processi amministrativi per la realizzazione delle infrastrutture. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Proprio qualche ore fa ha avuto avvio una, con la partecipazione del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dell’Anac e del ministero della Pubblica amministrazione per arrivare in tempi molto rapidi a una serie di proposte che verranno discusse con le regioni, le province, i comuni, che poi verranno presentate all’esame degli stakeholder come introdurre eleper la realizzazione del Pnrr”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in audizione alla Camera, Enrico, in merito alladei processi amministrativi per la realizzazione delle infrastrutture. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Giovannini Recovery: Giovannini, 'cogliere occasione per trasformazione radicale modello sviluppo' 'Dobbiamo cogliere questa occasione per una trasformazione radicale del modello economico e sociale'. Ad affermarlo è il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini durante la sua audizione in Commissioni riunite Ambiente e Trasporti.

Recovery: Giovannini, 'avviata commissione per migliorare norme e semplificazione iter opere' Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in audizione alla Camera, Enrico Giovannini, in merito alla semplificazione dei processi amministrativi per la ...

