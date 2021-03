Real Madrid-Atalanta 3-1, dominio tecnico e fisico dei Blancos (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Real Madrid ridimensiona l’Atalanta. Benzema è sinonimo di tecnica, Vinicius semina il panico. Zidane evita le marcature a uomo con una scelta tattica A Valdebebas vince la tecnica, con il Real Madrid che fa la partita sin dal primo minuto di gioco e conquista i quarti di finale di Champions League. Differenza di personalità e carisma notevole, con un palleggio di qualità e una forma fisica esemplare. I Blancos ridimensionano la Dea proprio nel loro punto di forza, come se avessero una preparazione differente. Zidane mette in campo una nuova versione del Real Madrid, con una difesa a tre e con molti più movimenti dei giocatori per non lasciare punti di riferimento. Scelta vincente per evitare le marcature a uomo da parte ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilridimensiona l’. Benzema è sinonimo di tecnica, Vinicius semina il panico. Zidane evita le marcature a uomo con una scelta tattica A Valdebebas vince la tecnica, con ilche fa la partita sin dal primo minuto di gioco e conquista i quarti di finale di Champions League. Differenza di personalità e carisma notevole, con un palleggio di qualità e una forma fisica esemplare. Iridimensionano la Dea proprio nel loro punto di forza, come se avessero una preparazione differente. Zidane mette in campo una nuova versione del, con una difesa a tre e con molti più movimenti dei giocatori per non lasciare punti di riferimento. Scelta vincente per evitare le marcature a uomo da parte ...

