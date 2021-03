Pedullà: Non escludo che De Laurentiis ci riprovi con Sarri nelle prossime settimane (Di martedì 16 marzo 2021) L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8 riguardo al possibile ritorno di Sarri al Napoli condizionato dalla qualificazione alla prossima Champions “No, in realtà la situazione è diversa: il mister non considera fondamentale la qualificazione alla massima competizione europea, piuttosto valuterà altre cose. Essendo stato tanti anni a Napoli, deve scattare qualcosa dentro che possa stimolarlo. Per questo, non escludo che De Laurentiis ci riprovi nelle prossime settimane. L’eventuale sì di Sarri dipenderà da una serie di fattori. Se l’allenatore toscano approdasse a Napoli potrebbe bloccare la cessione di Hysaj. Non è un mistero che abbia provato a prendere il terzino ex Empoli sia al ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021) L’esperto di calciomercato Alfredo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8 riguardo al possibile ritorno dial Napoli condizionato dalla qualificazione alla prossima Champions “No, in realtà la situazione è diversa: il mister non considera fondamentale la qualificazione alla massima competizione europea, piuttosto valuterà altre cose. Essendo stato tanti anni a Napoli, deve scattare qualcosa dentro che possa stimolarlo. Per questo, nonche Deci. L’eventuale sì didipenderà da una serie di fattori. Se l’allenatore toscano approdasse a Napoli potrebbe bloccare la cessione di Hysaj. Non è un mistero che abbia provato a prendere il terzino ex Empoli sia al ...

Pedullà: 'De Laurentiis ha rifiutato una mega offerta ad ottobre' Alfredo Pedullà non ha tentennamenti e dice: ' Durante la scorsa sessione di mercato estivo Aurelio De Laurentiis ha rifiutato un'offerta dell'Atletico Madrid per Fabian Ruiz . Vi posso dire anche la ...

